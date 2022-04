மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்களிடம் நகை திருடிய வழக்கில் 2 பெண்கள் கைது + "||" + 2 women arrested for stealing jewelery from devotees at temple festival

கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்களிடம் நகை திருடிய வழக்கில் 2 பெண்கள் கைது