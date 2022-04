மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வுக்கு முன்னதாகவே வெளியாவதை தடுக்க திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்களை அரசே அச்சிட வேண்டும் + "||" + The government should print the diversion exam question papers

தேர்வுக்கு முன்னதாகவே வெளியாவதை தடுக்க திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்களை அரசே அச்சிட வேண்டும்