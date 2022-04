மாவட்ட செய்திகள்

மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது;நகை வியாபாரி உள்பட 2 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + The car caught fire after colliding with a tree

மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது;நகை வியாபாரி உள்பட 2 பேர் உயிர் தப்பினர்