மாவட்ட செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே மீண்டும் நில அதிர்வு- வீடுகளில் விரிசல் கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Near Ottanchattaram Back seismic- cracks in houses Inspection in person by the Collector

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே மீண்டும் நில அதிர்வு- வீடுகளில் விரிசல் கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு