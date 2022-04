மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்சியை வழங்குங்கள், நீர்ப்பாசன திட்டங்களை செயல்படுத்தாவிட்டால் கட்சியை கலைப்பேன்-குமாரசாமி + "||" + I will dissolve the Janata Dal party if the irrigation schemes are not implemented

