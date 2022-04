மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவுகள் மே 2-வது வாரத்தில் வெளியாகும்-மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் + "||" + SSLC Exam results will be released in the week of May 2nd

கர்நாடகத்தில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவுகள் மே 2-வது வாரத்தில் வெளியாகும்-மந்திரி பி.சி.நாகேஸ்