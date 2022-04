மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பொள்ளாச்சி இளநீருக்கு மவுசு அதிகரிப்பு + "||" + Increase in monsoon for Pollachi fresh water in Thanjavur

தஞ்சையில் பொள்ளாச்சி இளநீருக்கு மவுசு அதிகரிப்பு