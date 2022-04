மாவட்ட செய்திகள்

வாடகை ஆட்டோக்களின் குறைந்தபட்ச மீட்டர் கட்டணத்தை ரூ.40 ஆக நிர்ணயிக்க கோரி மனு + "||" + Request to fix the minimum meter charge at Rs.40

