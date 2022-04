மாவட்ட செய்திகள்

பி.என்.பட்டி, ஏத்தாப்பூர், கெங்கவல்லி, மல்லூர், பனமரத்துப்பட்டிபேரூராட்சி கூட்டங்களில் அ.தி.மு.க.வினர் வெளிநடப்பு-சொத்து வரி உயர்வுக்கு எதிராக கருப்பு சட்டை அணிந்து வந்தனர்