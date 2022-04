மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நிலத்தில் 2-வது நாளாக குடிசை அமைத்து குடியேறிய கிராம மக்கள்-தேவூர் அருகே பரபரப்பு + "||" + Villagers set up huts on the temple land for the 2nd day and rioted near Devoor

கோவில் நிலத்தில் 2-வது நாளாக குடிசை அமைத்து குடியேறிய கிராம மக்கள்-தேவூர் அருகே பரபரப்பு