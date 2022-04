மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைனில் கடன், இரட்டிப்பு பணம் தருவதாக வங்கி ஊழியர்-பெண்ணிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி + "||" + Online loan doubling the money Rs 5 lakh fraud against lady and bank employee

ஆன்லைனில் கடன், இரட்டிப்பு பணம் தருவதாக வங்கி ஊழியர்-பெண்ணிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி