மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மே 2-ந்தேதி முதல் ஜூன் 12-ந்தேதி வரை பள்ளி மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை + "||" + Summer vacation for school students in Maratha from May 2 to June 12

