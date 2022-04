மாவட்ட செய்திகள்

பந்தலூர் அருகே கார் மீது லாரி மோதல் கணவன் மனைவி உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Lorry collision with car near Pandharpur Three people were killed including a husband and wife

