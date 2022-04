மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2¾ லட்சம் கடன் பெற ரூ.4 லட்சத்தை பறிகொடுத்த வாலிபர் + "||" + A youth who snatched Rs 4 lakh to get a loan of Rs 20 lakh

ரூ.2¾ லட்சம் கடன் பெற ரூ.4 லட்சத்தை பறிகொடுத்த வாலிபர்