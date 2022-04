மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி ஈசுவரப்பாவை உடனே பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்; டி.கே.சிவக்குமார் வலியுறுத்தல் + "||" + eswarappa should quit from the cabinet

மந்திரி ஈசுவரப்பாவை உடனே பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்; டி.கே.சிவக்குமார் வலியுறுத்தல்