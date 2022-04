மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் மருத்துவ முகாம் + "||" + Medical camp for ID card issuers for the disabled

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் மருத்துவ முகாம்