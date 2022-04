மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தையும் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்ததால் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முற்றுகை + "||" + The siege of the primary health center as the child also died without the benefit of treatment

குழந்தையும் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்ததால் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முற்றுகை