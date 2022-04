மாவட்ட செய்திகள்

திருமண மண்டபங்களில் வரி ஏய்ப்பு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக சோளிங்கர் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு + "||" + sholingar town council alleges tax evasion in wedding halls in the name of coupons

திருமண மண்டபங்களில் வரி ஏய்ப்பு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக சோளிங்கர் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு