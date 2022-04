மாவட்ட செய்திகள்

நீடாமங்கலம் சந்தானராமர் கோவிலில் ராமநவமி விழாவையொட்டி வெள்ளி கருடவாகனத்தில் சந்தானராமர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த காட்சி. + "||" + A scene where Santhanarama wakes up and blesses the devotees in a silver carriage on the occasion of Ramanavami festival at Needamangalam Santhanarama Temple

