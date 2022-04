மாவட்ட செய்திகள்

வடுவூர் கோதண்டராமர் கோவிலில் நடைபெற்று வரும் பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி கருட வாகனத்தில் கோதண்டராமர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த காட்சி. + "||" + A scene of Gotandarama blessing the devotees in a Karuda vehicle on the occasion of the prom held at the Gotandarama Temple in Vaduvoor

வடுவூர் கோதண்டராமர் கோவிலில் நடைபெற்று வரும் பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி கருட வாகனத்தில் கோதண்டராமர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த காட்சி.