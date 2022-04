மாவட்ட செய்திகள்

மனிதர்கள் வாழ அடுத்த வாய்ப்பாக நிலவு இருக்கும் + "||" + The moon will be the next chance for humans to live

மனிதர்கள் வாழ அடுத்த வாய்ப்பாக நிலவு இருக்கும்