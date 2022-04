மாவட்ட செய்திகள்

5 கிலோ தங்கத்தை கொள்ளையடித்த மர்மநபர்களை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள்; டி.ஐ.ஜி. நேரில் விசாரணை + "||" + 6 special forces to catch the mystics who looted 5 kg of gold; DIG In-person interrogation

5 கிலோ தங்கத்தை கொள்ளையடித்த மர்மநபர்களை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள்; டி.ஐ.ஜி. நேரில் விசாரணை