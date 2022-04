மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில்வேப்பமூடு பூங்காவை மேம்படுத்த தேவையான நிதி ஒதுக்கப்படும்மேயர் மகேஷ் பேட்டி + "||" + Necessary funds will be allocated to upgrade the park

