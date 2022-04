மாவட்ட செய்திகள்

படகுகளை 3 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிப்பதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் + "||" + Boats should be renewed every 3 years

படகுகளை 3 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிப்பதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்