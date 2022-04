மாவட்ட செய்திகள்

அறுவை சிகிச்சை செய்த 5 மாதங்களுக்கு பிறகு முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே மந்திராலயா வந்தார் + "||" + Maha CM Thackeray visits secretariat for 1st time after recovering from surgery

அறுவை சிகிச்சை செய்த 5 மாதங்களுக்கு பிறகு முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே மந்திராலயா வந்தார்