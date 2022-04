மாவட்ட செய்திகள்

அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நாளைமறுநாள் அதிகாலை 4 மணி முதல் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யலாம் + "||" + Devotees can visit the Arunachaleshwarar Temple from 4 am the next day

அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நாளைமறுநாள் அதிகாலை 4 மணி முதல் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யலாம்