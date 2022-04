மாவட்ட செய்திகள்

ஆவின் டெண்டரை ரத்து செய்யக்கோரி கலெக்டர் பெயரில் போலி உத்தரவு அனுப்பிய காண்டிராக்டர் கைது + "||" + Contractor arrested for sending fake order in collector's name

ஆவின் டெண்டரை ரத்து செய்யக்கோரி கலெக்டர் பெயரில் போலி உத்தரவு அனுப்பிய காண்டிராக்டர் கைது