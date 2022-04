மாவட்ட செய்திகள்

மூதாட்டி-தொழிலாளியின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1¼ லட்சம் அபேஸ் + "||" + Rs 1 lakh deposit in the bank account of the grandmother-worker

மூதாட்டி-தொழிலாளியின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1¼ லட்சம் அபேஸ்