மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலாளர், தலைவரின் கணவர் கைது + "||" + Panchayat secretary who took bribe of Rs. 15,000 The leader's husband was arrested

ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலாளர், தலைவரின் கணவர் கைது