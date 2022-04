மாவட்ட செய்திகள்

திருவந்திபுரத்தில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம்கருட வாகனத்தில் தேவநாதசாமி வீதி உலாதேரோட்டம் நாளை மறுநாள் நடக்கிறது + "||" + Chithirai Prom in Thiruvananthapuram Walk on Devanathasamy Road in Karuda vehicle The flood is happening the next day

