மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை ரெயில் நிலையத்தில் ரெயிலில் கடத்திய 23 கிலோ போதை சாக்லேட், கஞ்சா பறிமுதல். வடமாநில வாலிபரை கைது + "||" + 23 kg of drugged chocolate and cannabis seized on train

