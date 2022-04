4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை; பஸ்நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது

மாவட்ட செய்திகள்

4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை; பஸ்நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + 4 days consecutive holidays; A crowd of passengers gathered at the bus stop

4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை; பஸ்நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது