மாவட்ட செய்திகள்

பேளூருவில் சென்னகேஷ்வரர் கோவிலில் முஸ்லிம் மதகுரு ‘குர் ஆன்’ படித்து தேர் இழுத்தார் + "||" + The Muslim cleric pulled the chariot after reading the Quran

பேளூருவில் சென்னகேஷ்வரர் கோவிலில் முஸ்லிம் மதகுரு ‘குர் ஆன்’ படித்து தேர் இழுத்தார்