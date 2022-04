மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டார்குப்பம் முருகன் கோவிலுக்கு சென்றபோது வெயில் கொடுமையால் சென்னை முதியவர் சுருண்டு விழுந்து சாவு + "||" + When he went to the temple, an old man from Chennai collapsed and died due to the cruelty of the sun

ஆண்டார்குப்பம் முருகன் கோவிலுக்கு சென்றபோது வெயில் கொடுமையால் சென்னை முதியவர் சுருண்டு விழுந்து சாவு