மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் செலுத்தும் எந்திரத்தில் ரூ.14 ஆயிரம் கள்ளநோட்டுகள் + "||" + Bank ATM 14 thousand counterfeit notes in the payment machine at the center

வங்கி ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் செலுத்தும் எந்திரத்தில் ரூ.14 ஆயிரம் கள்ளநோட்டுகள்