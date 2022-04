மாவட்ட செய்திகள்

20 பெண்களை காதலித்து கற்பை சூறையாடிய காதல் மன்னன் குண்டர் சட்டத்தில் கைதானார் + "||" + The romantic king who robbed 20 women of their chastity was arrested under the Thugs Act

