மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியை சேர்த்து வைக்கக்கோரி கையை அறுத்த வாலிபர் + "||" + The young man cut off his hand to keep his wife together

மனைவியை சேர்த்து வைக்கக்கோரி கையை அறுத்த வாலிபர்