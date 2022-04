மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த மழை எதிரொலி கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை + "||" + Echo of heavy rain Tourists are not allowed to bathe in Kumbakara Falls

பலத்த மழை எதிரொலி கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை