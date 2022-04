மாவட்ட செய்திகள்

131-வது பிறந்தநாளையொட்டி அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை கலெக்டர் தலைமையில் சமத்துவ நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு + "||" + On the occasion of his 131st birthday Wearing garland and paying homage to the idol of Ambedkar Approval of the Equality Day Pledge led by the Collector

