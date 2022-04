மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகேவிவசாயம் செழிக்க வேண்டி பொன் ஏர் திருவிழாஉழவுப்பணிகள் செய்து நவதானியங்களை விதைத்தனர் + "||" + Golden Air Festival for the Prosperity of Agriculture

விளாத்திகுளம் அருகேவிவசாயம் செழிக்க வேண்டி பொன் ஏர் திருவிழாஉழவுப்பணிகள் செய்து நவதானியங்களை விதைத்தனர்