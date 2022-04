மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே மனைவியை தாக்கியவரை போலீசார் கைது செய்தனர். + "||" + The man who attacked his wife was arrested

ஊத்தங்கரை அருகே மனைவியை தாக்கியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.