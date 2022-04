மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் நேற்று இரவு இடைவிடாது மழை பெய்தது. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் கடும் அவதி + "||" + People are suffering due to water intrusion into houses

பெங்களூருவில் நேற்று இரவு இடைவிடாது மழை பெய்தது. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் கடும் அவதி