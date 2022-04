மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-கேரள எல்லையில் பலத்த பாதுகாப்புடன் மங்கலதேவி கண்ணகி கோவில் சித்ரா பவுர்ணமி திருவிழா நாளை நடக்கிறது + "||" + With heavy security on the Tamil Nadu-Kerala border Mangaladevi Kannaki Temple Chitra Pavurnami Festival Happening tomorrow

தமிழக-கேரள எல்லையில் பலத்த பாதுகாப்புடன் மங்கலதேவி கண்ணகி கோவில் சித்ரா பவுர்ணமி திருவிழா நாளை நடக்கிறது