மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி திரேஸ்புரத்தில் ரூ.21 கோடி செலவில் மீன் இறங்குதளம் மேம்படுத்தும் பணி: கனிமொழி எம்.பி. தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Improvement of fish landing site at Thoothukudi Thrissur at a cost of Rs 21 crore Start

தூத்துக்குடி திரேஸ்புரத்தில் ரூ.21 கோடி செலவில் மீன் இறங்குதளம் மேம்படுத்தும் பணி: கனிமொழி எம்.பி. தொடங்கி வைத்தார்