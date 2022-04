மாவட்ட செய்திகள்

திறந்தவெளியில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவு பொருட்களை வாங்கி சாப்பிட வேண்டாம் + "||" + Do not buy or eat food items sold in the open

