மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வை யாரும் வெல்ல முடியாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் + "||" + We have to create a situation where no one can defeat the AIADMK

அ.தி.மு.க.வை யாரும் வெல்ல முடியாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும்