மாவட்ட செய்திகள்

காரையாறு கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு தாமதமாக திரும்பிய 6 வாகனங்களுக்கு அபராதம் + "||" + Penalty for 6 vehicles which went to Karaiyaru temple and returned late

காரையாறு கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு தாமதமாக திரும்பிய 6 வாகனங்களுக்கு அபராதம்