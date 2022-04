போலி அடையாள அட்டையை காட்டி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் போல் நடித்து விடுதி மேலாளரிடம் பணம் பறிக்க முயற்சி

மாவட்ட செய்திகள்

போலி அடையாள அட்டையை காட்டி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் போல் நடித்து விடுதி மேலாளரிடம் பணம் பறிக்க முயற்சி + "||" + Pretending to be a sub-inspector by showing a fake identity card and trying to extort money from the hotel manager

போலி அடையாள அட்டையை காட்டி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் போல் நடித்து விடுதி மேலாளரிடம் பணம் பறிக்க முயற்சி