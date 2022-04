மாவட்ட செய்திகள்

மணலியில் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த குழந்தை பலி - தாய் படுகாயம் + "||" + Baby dies after falling from floor in sand - Mother injured

மணலியில் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த குழந்தை பலி - தாய் படுகாயம்