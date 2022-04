மாவட்ட செய்திகள்

சித்திரகுப்தர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை + "||" + A special pooja was held at the Antipalayam Chitragupta Temple yesterday in honor of Chitra Pavurnami

சித்திரகுப்தர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை